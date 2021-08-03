تراند الفن: ضبط مدير مطعم يستخدم دواجن فاسدة في الجيزة

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 11:11 مساءً - القاهرة – مصراوي:
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجاري.
وأسفرت الجهود عن ضبط 3 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.
وتبين أن المدير المسئول عن مطعم للوجبات الجاهزة بمحافظة الجيزة كان بصدد طهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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