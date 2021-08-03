تراند الفن: لبنان: تدابير أمنية بالعاصمة تزامنًا مع إحياء الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت غدًا

لبنان – (أ ش أ)

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) عن تدابير أمنية تضمنت إغلاق عدد من الطرق المؤدية لميناء بيروت البحري أمام حركة السيارات، وتحويلات مرورية بالعاصمة بيروت؛ وذلك لإتاحة الفرصة أمام التجمعات والمسيرات المرتقبة غدًا في الذكرى السنوية الأولى لانفجار ميناء بيروت البحري والتي تنطلق من مناطق مختلفة.

وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أن هذه الإجراءات يبدأ العمل بها في الساعة الثانية ظهر غد الأربعاء، والذي يوافق الحداد الوطني الذي أعلنته البلاد بمناسبة الحادث، مشيرة إلى تضمن الحداد الوطني الإغلاق الكامل لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة وعدد من المحلات.

يذكر أن انفجار ميناء بيروت البحري وقع في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنًا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، ما أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلًا مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.