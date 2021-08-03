تراند الفن: القبض على 3 مواطنين و2 من مخالفي أمن الحدود لارتكابهم 38 جريمة سرقة في مكة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 11:11 مساءً - أدمن ‏13 دقيقة مضت أخبار السعودية 8 زيارة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على (3) مواطنين و (2) من مخالفي نظام أمن الحدود، تراوح أعمارهم ما بين العقدين الثاني والخامس، ارتكبوا (38) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثّلت في سرقة الأسلاك النحاسية والكيابل والعدادات الكهربائية وبيعها، مستخدمين في ذلك مركبات مسروقة لتضليل الجهات الأمنية في متابعتهم، وقُدّرت قيمة المسروقات بمبلغ (500,000) ريال، وجرى إيقافهم واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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