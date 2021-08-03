تراند الفن: مصدر لمصراوي: المصري والإسماعيلي يفاوضان أحمد علاء لضمه

- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 11:11 مساءً - كتب ـ عبد الرحمن طارق:
قال مصدر إن أحمد علاء، لاعب الأهلي وطلائع الجيش الحالي تلقى عرضين من المصري والإسماعيلي لضمه في الموسم الجديد خاصة وأنه سيكون لاعبًا حرًا.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إلى أن أحمد علاء لاعب حر ويحق له التوقيع لأي نادِ خلال الفترة الجارية بعد انتهاء عقده مع طلائع الجيش بنهاية الموسم الجاري.
وأوضح المصدر ذاته أن الأهلي لم يُقيّد أحمد علاء في قائمة المعارين وبالتالي أصبح لاعبًا حرًا بعد قضاء موسمين في طلائع الجيش على سبيل الإعارة وفقا للوائح، منوهًا إلى أن اللاعب سيحصم مصيره خلال الساعات القليلة المقبلة في ظل امتلاكه عروض من الدوري الكويتي أيضًا.
يُذكر أن أحمد علاء قد انضم لصفوف الأهلي منذ أربع سنوات قادمًا من الداخلية وتوج مع الفريق ببطولة الدوري وكأس مصر والسوبر المصري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.