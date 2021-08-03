تراند الفن: هشام حطب: منتخب اليد قادر على تحقيق ذهبية بأولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 11:11 مساءً - كتب- د ب أ:

أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن منتخب بلاده لكرة اليد قادر على حصد الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو.

وقال حطب في تصريحات تليفزيونية لقناة صدى البلد اليوم الثلاثاء إن كل أبطال المنتخب المصري لكرة اليد وضعوا الوطن في قلوبهم.

وأضاف أن أداء منتخب مصر يرتفع باستمرار ووصل إلى أعلى مستوياته وأصبح على بعد خطوة من النهائي والحصول على ميدالية أولمبية.

وأوضح: “منتخبنا ليس أقل من فرنسا أو الدنمارك أو السويد ولاعبونا يرغبون في إسعاد المصريين”.

وتأهل المنتخب المصري للدور قبل النهائي اليوم الثلاثاء بأولمبياد طوكيو عقب الفوز على المنتخب الألماني 31/26.