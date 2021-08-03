تراند الفن: إيران تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الإصابات بكورونا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 11:11 مساءً - طهران – (د ب أ)

أعلنت إيران عن تسجيل مستويات قياسية من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 اليوم الثلاثاء حيث قال مسؤولون إن ذلك يرجع للمزيد من انتقال السلالة دلتا.

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 39 ألفا و 19 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ارتفاعا من 37 ألفا و189 حالة تم تسجيلها في اليوم السابق.

وبالإضافة إلى ذلك تم تسجيل 378 وفاة جديدة بين المرضى بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت البلاد إجمالا ما يقرب من 4 ملايين إصابة بالإضافة إلى تجاوز عدد الوفيات 91 ألف حالة منذ تفشي الوباء في البلاد.

ومع ذلك،تقدم وزير الصحة الإيراني سعيد ناماكي بطلب طارئ لفرض الإغلاق لمدة أسبوعين والذي كان فريق إدارة أزمة الجائحة قد رفضه في بادئ الأمر لأسباب إقتصادية.

وقال وزير الداخلية الإيرانية عبد الرضا رحماني فضلي ” إن فرض الإغلاق أصبح خيارا مطروحا الان، ولكن هناك حاجة لدراسته بشكل مكثف أكثر، بما في ذلك الاعتبارات الاقتصادية”.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا” أنه مع ذلك فإن الاقتراح لا يزال ممكنا وسوف يتخذ المسؤولون القرار خلال الأيام المقبلة.