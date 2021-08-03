تراند الفن: السيناريست محمد دياب يعلن إصابته بكورونا: “خدوا حذركم حتى لو واخدين الفاكسين”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 11:11 مساءً - كتبت- بهيرة فودة: أعلن السيناريست محمد دياب، اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا. وكتب محمد دياب عبر حسابه بموقع فيسبوك: “بقالي أسبوعين عندي كوفيد ورغم إني واخد الفاكسين إلا إن الحماية كانت محدودة في حالتي”. وتابع: ” أنا متأكد إني لو مكنتش واخد الفاكسين كانت حالتي هتبقي أسوأ بكتير”. وأضاف محمد دياب: “أنا حبيبت أحذر اللي واخد الفاكسين وفاكر إنه مش محتاج ياخد احتياطاته، الموضوع صعب، وأنا بعتبر نفسي من الناس اللي صحتها كويسة واتبهدلت ولو جه لحد كبير في السن هيبقي أصعب بكتير”. وتابع: “أرجوكم خدوا بالكوا من نفسكوا، متنسوش تدعولي وتدعو لكل مريض”.

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