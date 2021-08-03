تراند الفن: الإمارات: أكثر من 70 %من السكان حصلوا على جرعتين من لقاحات كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 11:11 مساءً - أبوظبي – (د ب ا)

أعلنت الإمارات أن نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغت 3ر79 في المئة من إجمالي السكان في حين بلغت نسبة متلقي جرعتي لقاح 96ر70 في المئة من إجمالي السكان.

وقالت الدكتورة نورة الغيثي المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية بالقطاع الصحي بالإمارات إنه منذ بدء جائحة كوفيد-19 التزمت دولة الإمارات بمبدأ “الصحة أولوية” و من أجل سلامة وصحة جميع فئات المجتمع عززت الدولة القطاع الصحي ودعمته بالكوادر الطبية المؤهلة إلى جانب إنشاء المستشفيات التخصصية في زمن قياسي لتتبنى أحدث الممارسات الصحية بكفاءة عالية ومواجهة الوباء.

وأشارت خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إلى أن القطاع الصحي يركز على الاستباقية في تفعيل خطة الاستعداد والتأهب للأوبئة من خلال تأهيل فرق الاستجابة و الترصد و ضمان استدامة البينة التحتية وتوفير الإمكانيات اللازمة للتدخل السريع لمعالجة الحالات ومتابعة المخالطين وتوفير الأجهزة الطبية والفحوصات اللازمة والعلاجات والتطعيمات.

وأكدت الغيثي التزام دولة الإمارات باستراتيجية تنوع اللقاحات والتي تسهم في إعطاء أفضل الخيارات المتاحة والآمنة لجميع الفئات المستهدفة من المجتمع. وأضافت: “نوصي الأفراد المؤهلين بسرعة أخذ التطعيم لوقايتهم وحماية أفراد أسرهم والمجتمع ودعم الجهود الوطنية لتحقيق المناعة المجتمعية المكتسبة و الوصول لمرحلة التعافي”.

وعن سياسة الجرعات الداعمة، قالت الغيثي إنه يمكن إعطاؤها لجميع الأفراد المطعمين بالجرعتين بعد مرور 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية و بعد 3 أشهر من تاريخ الجرعة الثانية للأفراد ذوي المخاطر.

وتابعت أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي تسلمت عقار ستروميفاب، وعلى المستوى العالمي، فإن العقار يعد من أنجح العلاجات لمصابي كوفيد-19، مشيرة إلى أن العقار يمنع تطور المرض إلى الحالات الشديدة أو الوفاة كأصحاب الأمراض المزمنة و كبار السن و الحوامل أو ممن يعانون السمنة.

وأوضحت أن الدراسات أثبتت نجاح عقار سوتروفيماب في منع تطور المرض إلى الوفاة بنسبة 97٪ و منع دخول المرضى للعناية المركزة بنسبة 5ر99 في المئة إضافة إلى الشفاء التام في غضون 14 يومًا من تلقيهم الدواء بنسبة 99٪ وخفض مدة إقامة المرضى المنومين في المستشفيات بنسبة 20% .

وتابعت أن عدد متلقي هذا العقار في الإمارات بلغ 13 الف شخص ، مشيرة إلى أنه تم توفير الدواء في جميع مناطق الدولة و يمكن استخدامه لعلاج البالغين والأطفال فوق سن 12 عاما والذين يستوفون معايير معينة والمعرضين لخطر الإصابة بأعراض كوفيد-19 بشكل حاد كأصحاب الأمراض المزمنة و كبار السن و الحوامل.

وقالت: “نؤكد أهمية المسارعة بالتوجه إلى المراكز الصحية لتلقي العلاج المناسب والرعاية التي تضمن سلامة الجميع”.