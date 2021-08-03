تراند الفن: بلينكن يؤكد ضرورة تسريع مفاوضات السلام في أفغانستان

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 11:11 مساءً - أدمن ‏49 دقيقة مضت عرب وعالم 12 زيارة

الولايات المتحدة – (أ ش أ) أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ضرورة تسريع مفاوضات السلام في أفغانستان وتحقيق تسوية شاملة تحترم حقوق جميع الأفغان. جاء ذلك وفقًا لما أوضحه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي بين بلينكن والرئيس الأفغاني أشرف غني؛ بهدف تأكيد التزام الولايات المتحدة القوي والدائم تجاه أفغانستان. وأشار برايس إلى أن بلينكن وغني شددا خلال الاتصال على أهمية أن تتيح هذه التسوية السياسية للشعب الأفغاني التعبير عن رأيه في اختيار قادته، وأن تمنع استغلال أفغانستان في تهديد الولايات المتحدة وحلفائها. ونوه إلى أن الطرفين أدانا هجمات طالبان المستمرة واستنكر إزهاق أرواح الأبرياء وتشريد المواطنين من منازلهم.

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