تراند الفن: «الحرم بيئة نقية» توعي ١٠ آلاف مصلٍ وتعالج ٢٧ مدخناً بمكة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 11:11 مساءً - أدمن ‏28 دقيقة مضت أخبار السعودية 11 زيارة

اختتمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة برنامجها التوعوي والعلاجي بساحات جامع الراجحي بعلاج ٢٧ مدخناً.

البرنامج والذي استمر لمدة ٦ أيام جرى خلاله توعية ١٠٠٠٠ مصلٍ عبر الفريق والمعرض المصاحب ، وعلاج ٢٧ مدخن وتقديم ٨٧ استشارة من خلال العيادة المتنقلة.

وفي ختام البرنامج الذي يقام ضمن مبادرة (الحرم بيئة نقية) بشراكة استراتيجية من مؤسسة أبو غزالة الخيرية ، كرمت كفى مدير الجامع الشيخ سعد الحماد على استضافة فريق كفى والمساهمة في نجاح البرنامج.

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