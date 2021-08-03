تراند الفن: وزير الرياضة: لا توجد “حجة” لأي اتحاد يخفق مستقبلًا في ألعابه

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:10 مساءً - كتب- محمد أبوالمجد:

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم الرياضة بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى أن

الدعم يقدم لكل الألعاب الأوليمبية بشكل متوازن.

وأضاف “صبحي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد” اليوم الثلاثاء: “نخطط بشكل جيد لكل الألعاب الأوليمبية من أجل المستقبل، حيث أن الألعاب الأوليمبية تحتاج إلى تخطيط طويل المدى”، موضحًا: “لدينا منشآت على أعلى مستوى من أجل الألعاب الأوليمبية المختلفة”.

وتابع: “نقيم معسكرات على أعلى مستوى لكل الألعاب الأوليمبية”، مؤكدًا: “لا توجد حجة لأي اتحاد يخفق مستقبلًا في ألعابه ونخطط لعام 2024”.

وأردف، وزير الشباب والرياضة، أن أولمبياد طوكيو منافسة قوية تحتاج إلى لاعبين على أعلى مستوى، مؤكدًا أن الحكم على نجاح الألعاب الأوليمبية في نهاية البطولة.

وأشار، إلى أن هناك لجان تتبع وخبراء على أعلى مستوى يخططون للألعاب الأوليمبية، مؤكدًا: “مصر ستتقدم لتنظيم بطولات عالمية على أعلى مستوى.