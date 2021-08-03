تراند الفن: “هعمل كل شيء طيب”.. السيسي يوجه رسالة لأهالي الريف

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:10 مساءً - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تكلفة تنفيذ برنامج حياة كريمة كانت أهم المشاكل عند تخطيطه، وليس آلية التنفيذ.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للإعلاميين والصحفيين على هامش افتتاح المدينة الصناعية الغذائية اليوم الثلاثاء.

وأضاف: “لو فيه كوبرى محتاجين ننفذه كان بياخد سنتين و3، لكن حاليًا إحنا بنعمل كوبري في 3 شهور مش 3 سنوات، والدنيا كلها بتتغير عشان نسعد الناس”.

وتابع السيسي: “قضية الريف المصري مش اللي إحنا هنعمله، القضية الموجودة في الريف المصري هي الاعتداء على الأراضي الزراعية”.

واستكمل: “لما كلنا نستخدم الأراضي ونتعدى عليها، لو (تعدينا) على 60 أو 70 مليون والمتاح من الأراضي 6 ملايين فدان، المزارعين هيشتغلوا فين؟ النهاردة بخرج من البيت أروح الأرض أزرع، لكن مع الوقت هروح في مكان تاني وبالتالي تكلفة العمل أو الحصول على الأموال أصبحت تجابه ظروفًا غير طبيعية”.

وقال الرئيس: “إن شاء الله هنعمل كل شيء طيب للناس، لما قلنا الطرق والري والصرف الصحي، وتحسين مياه الشرب، وتحسين مرفق الكهرباء؛ لتكون مثل المدن، وده كله بيتعمل، لكن لي طلب واحد فقط حافظوا على الأراضي الزراعية”.