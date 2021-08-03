تراند الفن: “قومي المرأة” يشيد بقرار النائب العام لإصداره أمرًا بتشغيل 6 مكاتب رقمية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:10 مساءً - أدمن ‏7 دقائق مضت أخبار مصر 7 زيارة

كتبت: نور العمرسي أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بقرار المستشار حمادة الصاوي النائب العام لإصداره أمرًا بتشغيل 6 مكاتب رقمية لتقديم خدمات نيابات الأسرة بمناطق الزيتون وعين شمس وميناء القاهرة الجوي بالقاهرة، والدخيلة بالإسكندرية، وميت غمر بالدقهلية، ونجع حمادي بقنا . وعبّرت الدكتورة مايا مرسي عن شكرها وتقديرها للنائب العام لدعمه المتواصل لقضايا المرأة وحماية حقوقها، مؤكدة أن هذا القرار سوف يساهم في تخفيف الكثير من الأعباء التي تقع على كاهل المرأة المصرية. يذكر أن النائب العام قد سبق وأن أصدر أمرًا بتشغيل عشرين مكتبًا رقْميًّا مماثلًا على مستوى الجمهورية، ووجه بتقديم خدمات نيابات المرور الإلكترونية بالمكتب الرقميِّ الكائن بميناء القاهرة الجوي لمركزيته وأهميته، وإعداده لتقديم خدمات الاستعلام عن الممنوعين من السفر وتنفيذ الأحكام مستقبلًا.

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