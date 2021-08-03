تراند الفن: “بيل جيتس يدعم مصر”.. اللجنة الأولمبية: نأمل في حصد ميداليتين في المصارعة غدًا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:10 مساءً - كتب- محمد أبوالمجد:

أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن منتخب مصر لكرة اليد يقدم أداء متميز في أولمبياد طوكيو 2020 ، متابعًا: “المنتخب ليس أقل من فرنسا أو الدنمارك أو السويد، وقادرون على تحقيق الميدالية الذهبية في كرة اليد بأولمبياد طوكيو”.

وأضاف “حطب” في مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد” اليوم الثلاثاء: “أن كل أبطال المنتخب وضعوا الوطن في قلوبهم، فمنتخب مصر لكرة اليد أداءه يرتفع باستمرار ووصل إلى أعلى مستوياته وأصبحنا على بعد خطوة من النهائي والحصول على ميدالية أولمبية وأن أبطال منتخب مصر لكرة اليد يرغبون في إسعاد المصريين”.

وتابع:” لم نكن موفقين اليوم في المصارعة الرومانية ولكن غدا نسعي للفوز بميدالية برونزية في المصارعة ولأول مرة يتأهل 2 من فرسان مصر للنهائيات في أولمبياد طوكيو لأول مرة بعد 60 عاما من عدم التأهل”.

وأردف، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية: “ننافس غدًا على ميداليتين في المصارعة ونأمل حصدهم”، موضحًا: “لدينا آمال لحصد ميداليات أولمبية في الفروسية والخماسي الحديث وكرة اليد”.

وأكد: “أن الملياردير العالمي بيل جيتس يدعم البعثة المصرية، والفارس نائب نصار تربيتي منذ 15 عامًا”، متابعًا: “العالم يقدر مصر والبعثة المصرية المشاركة في الأولمبياد”.