تراند الفن: محمد هنيدي يسخر من صورة موديل أمريكية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:10 مساءً - كتبت- بهيرة فودة: سخر النجم محمد هنيدى، من صورة موديل أمريكية. ونشر “هنيدي” صورة مجمعه في إطار واحد لهما، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”. وظهر في الصورة الشبه الكبير بينها وبين شخصية “عفت الشربينى” التى قدمها “هنيدي” ضمن أحداث فيلم “جاءنا البيان التالى”. وعلق محمد هنيدي على الصورة :”بعيدا عن الشبه بس ليه أدخل بروفايلها عشان أعرف مين دي ألاقيها مدياني بلوك، يالا ماهي الكيميا كدشه غدارة”. من ناحية أخرى ينتظر محمد هنيدي عرض فيلمه الجديد”الإنس والنمس” بطولة منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، ومن إخراج شريف عرفة.



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