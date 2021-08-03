تراند الفن: جرحى في انفجار قرب منزل القائم بأعمال وزير الدفاع في كابول

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:10 مساءً - كابول – (د ب أ)

أصيب ستة أشخاص على الأقل في انفجار وقع بالقرب من منزل القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني وسط العاصمة كابول، وفقا لمنظمة الطوارئ الإنسانية غير الحكومية اليوم الثلاثاء .

وأكدت وزارة الداخلية الأفغانية أن انفجارًا شديدًا ضرب المنطقة الشرطية العاشرة في منطقة شيربور مساء اليوم الثلاثاء.وتعد المنطقة هي مقر إقامة العديد من المسؤولين الأفغان رفيعي المستوى.

وقالت الشرطة إنه تم إرسال قوات خاصة إلى مكان الحادث.

وغرد صحفيون محليون بأنهم سمعوا صوت إطلاق نار والعديد من الانفجارات في أعقاب الانفجار الأولي.

ومن غير الواضح حتى الآن ما الذي تسبب بالانفجار.ولم تعلن أى جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي رسالة صوتية انتشرت على شكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال يونس قانوني النائب السابق للرئيس الأفغاني أن الإنفجار وقع عند مقر إقامة القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني بسم الله محمدي.

وقال قانوني أنه مع ذلك فإن محمدي لم يكن في المبنى وقت الانفجار.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع ، فؤاد أمان، في تغريدة على تويتر ، إن الوزير بخير وبصحة جيدة.

وقال أحد معاونى الوزير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم إجلاء أسرة الوزير في أعقاب الهجوم.

ووقع الانفجار قبل ساعة من دعوة سكان كابول بترديد “الله أكبر” من فوق أسطح منازلهم لإظهار دعمهم لقوات الدفاع والأمن الأفغانية التي تقاتل ضد طالبان في عدة مناطق من البلاد.

وبعد الانفجار هتف آلاف من سكان كابول بنداء “الله أكبر” من فوق أسطح منازلهم أو أثناء سيرهم في الشوارع.

وتشهد كابول زيادة كبيرة في العنف في أعقاب فترة من الهدوء النسبي.

يشار إلى أنه في مايو الماضي قتل 85 مدنيًا على الأقل وبصورة أساسية من فتيات المدارس وأصيب 147 آخرين في هجوم إرهابي كبير بالمدينة.