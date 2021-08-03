تراند الفن: أروى تحصل على الإقامة الذهبية لدولة الإمارات

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:10 مساءً - كتبت- بهيرة فودة: أعلنت المطربة والمذيعة اليمنية أروى، حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونشرت أروى صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلقت :” أحلى شيء صار معي اليوم هو أني أتشرف بحصولي على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات.. كل الشكر والتقدير لدولة الإمارات الحبيبة علي هدية الإقامة الذهبية”. وتابعت: “تمنياتي لدولة الإمارات الحبيبة شعبا وحكومة بدوام الأمن و الأمان.. حفظ الله حكاما قدروا الإبداع وكافئوه الشيخ محمد بن زايد”. وأطلقت أروى أغنية جديدة بعنوان “بديت تخون” على قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”. الأغنية باللهجة الخليجية، من كلمات حسن عبيد، ألحان سلطان السيف، توزيع زيد نديم، مكس وماستر المهندس جاسم محمد.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.