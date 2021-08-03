تراند الفن: مباحث التموين تصادر 5 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر بالجيزة

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:10 مساءً - القاهرة – مصراوي:
داهم ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار جهود الإدارة لضبط جرائم الغش التجاري.
وأمكن ضبط 5,4 طن “أرز أبيض – دقيق فاخر – ملح طعام” معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مقلدة ومغشوشة بدون مستندات، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.
وتبين أن المدير المسئول عن الشركة كان بصدد طرحها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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