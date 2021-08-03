تراند الفن: “مبروك لرجال مصر”.. أشرف صبحي عن تأهل منتخب اليد لنصف نهائي أولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 09:09 مساءً - كتب- محمد أبوالمجد:

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: “مبروك لرجال منتخب مصر وكنا نتابع المباراة وكأننا في طوكيو”، مشيرًا إلى أن لاعبي منتخب مصر رجال والجيل الحالي والقادم سيكون رائع،.

وأضاف “صبحي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد” اليوم الثلاثاء: إن التخطيط لمنتخب اليد بدأ منذ التسعينات، كما أن الأندية الكبرى في مصر مهتمة بكرة اليد وتوليها رعاية كبيرة، موضحًا أنه تم بدء التخطيط لفريق منتخب مصر لكرة اليد الحالي، منذ أواخر عام 2018.

وتابع، أنه تم وضع خطط لتجهيز منتخب مصر لكرة اليد لعام 2020، موضحًا: “نسعى لدمج الأجيال في كرة اليد لكي يكون لدينا فريق قوي”.

وأردف، وزير الشباب والرياضة: “ساعدنا الاتحادات لكي تتمكن من دعم الألعاب بها”، مؤكدًا: “دعمنا الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية منذ عام 2018 ولم نبخل بأي شيء كدولة على الأبطال والبطلات”.

وأكد “صبحي”: “استقدمنا أفضل مدرب لتدريب منتخب مصر لكرة اليد، فرنسي الجنسية وجاءت له عروض إسبانية من ريال مدريد، وأصريت على وجود مدرب لمنتخب مصر لكرة اليد ويكون متفرغ ولذلك جاء الإسباني باروندو، والاتحاد يغطي مصاريفه بالكامل”، موضحًا: “نجحنا في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر وأعددنا فريق قوي على أعلى مستوى”.