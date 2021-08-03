تراند الفن: 7 تركيبات غذائية تناولها معا للحصول على فوائد إضافية.. منها البيض والجبنة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 09:09 مساءً - كتبت- هند خليفة

لا يمكن أن يساعدك إقران الأطعمة في تطوير أذواق مختلفة فحسب، بل يمكن أن يوفر أيضًا مزايا أخرى إذا تم إقرانها بشكل صحيح، فهناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تحسن صحتك إذا تم تناولها معًا.

وتزداد القيمة الغذائية لمثل هذه الأطعمة وتنشط الخصائص الأساسية لمحاربة الأمراض، ومع ذلك، لا يعرف الكثير منا عن هذه المجموعات الغذائية المتآزرة وصنع أزواجًا غير صحية، وعلى حد تعبير اختصاصي التغذية سواتي باثوال، فإن ما تأكله صحيح ولكن التركيبات التي تتناولها قد تكون خاطئة، بحسب ما ذكر موقع onlymyhealth.

-شاي أخضر وليمون

إذا كنت تحب شرب الشاي الأخضر، فقط اعصر بعض عصير الليمون الطازج واشربه، فهذا المزيج لا يقلل من الطعم المر للشاي الأخضر فحسب، بل يزيد أيضًا من مضادات الأكسدة في الجسم لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض المزمنة.

نشرت مجلة Food Science دراسة أظهرت أن تركيبة فيتامين C ومضادات الأكسدة تزيد من امتصاص مادة الكاتيكين، لذلك، تناول الشاي الأخضر بالليمون بدلاً من الشاي العادي.

-القهوة بزيت جوز الهند

يمكن تناول القهوة بزيت جوز الهند قبل التمرين يمكن أن يعزز طاقتك وقدرتك على التحمل، وذلك لأن زيت جوز الهند يحتوي على سلسلة متوسطة من الدهون الثلاثية التي عندما يقترن بالكافيين يمكن أن تؤدي إلى نتائج مذهلة، يمكن أن يؤدي تناول هذه القهوة كوجبة قبل التمرين إلى تحسين مستوى لياقتك البدنية.

-بيض وجبن

كلاهما لهما أذواق متنوعة ولكن الجمع بينهما يجعل الطبق ألذ، إلى جانب الطعم، يمكن أن يؤدي تناول البيض والجبن معًا إلى زيادة الحاصل الصحي بشكل كبير، الجبن غني بالكالسيوم بينما يحتوي البيض على نسبة عالية من فيتامين د. عندما تستهلك هذين معًا، يزداد امتصاص الكالسيوم، هذا يساعد في بناء عظام أقوى وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

-التفاح والشوكولاتة الداكنة

هذا ليس مزيجًا تقليديًا ولكنه بالفعل مزيج قوي لرفاهيتك، إن تناول الشوكولاتة الداكنة والتفاح معًا يجعل علاجًا لذيذًا ولكن أكثر من ذلك، فهو صحي بسبب التآزر بين مركبات الفلافونويد والكيرسيتين، إذا تناولت هذه الأطعمة، فسوف تتحسن الدورة الدموية ويقل خطر الإصابة بأمراض القلب.

-زبادي بالموز

هذا مزيج شائع لدى الكثير من الناس، ويحتوي عنصر الإفطار هذا على الزبادي الغني بالبروتين والموز يحتوي على البوتاسيوم، وهذان معًا مفيدان لبناء العضلات وزيادة مستويات الأحماض الأمينية في الجسم.

-بيض مسلوق مع الخضار النيئة

تناول سلطة الخضار مع البيض المسلوق يمكن أن يوفر فوائد صحية إضافية، فتحتوي سلطة الخضار على مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالكاروتينات بما في ذلك ألفا كاروتين وبيتا كاروتين والليكوبين واللوتين، على سبيل المثال لا الحصر، من ناحية أخرى، البيض غني بالبروتين، يزيد استهلاك البروتين مع السلطة من امتصاص الكاروتينات وتوفر المزيد من الفوائد للجسم.

-سمك و ثوم

تحتوي معظم الأسماك على خصائص مخفضة للكوليسترول ويزيدها الثوم فقط، إذا تناولت هذين معًا، يمكن التحكم في مستويات الكوليسترول لديك من خلال انخفاض كبير في الكوليسترول الضار أو الكوليسترول السيئ.