تراند الفن: ضبط 6 مقيمين بحوزتهم 163 ألف قرص مخدر و4 كجم «شبو» في الرياض

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 09:09 مساءً - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الثلاثاء، ضبط (163,391) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، و(4) كيلوجرامات من مادة (الشبو) بحوزة (6) مقيمين بمنطقة الرياض.

وأوضحت مكافحة المخدرات، عبر حسابها في “تويتر”، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن القبض على 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، لترويجهم (163,391) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، و(4) كيلوجرامات من مادة (الشبو).

وأكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه جرى إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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