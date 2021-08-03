تراند الفن: وزير الخارجية الأفغاني يطالب بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن هجمات طالبان

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏28 دقيقة مضت عرب وعالم 12 زيارة

أفغانستان – (أ ش أ) طالب وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمار، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الهندي اسجي شانكار، بالدعوة إلى جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن هجوم طالبان المتزايد. وأكد محمد حنيف أتمار في بيان نشرته الخارجية الأفغانية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أهمية أن تلعب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دورًا أكبر لإيقاف المأساة التي تحدث في أفغانستان، مثمنا الدور القيادي للهند كرئيس حالي لمجلس الأمن الدولي.

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