تراند الفن: منافسات حاسمة.. مواعيد مباريات اللاعبين المصريين يوم الأربعاء بالأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 09:09 مساءً - لقاهرة – مصراوي:

يشهد يوم الأربعاء عدد من المنافسات التي يشارك بها رياضيين مصريين في عدد من الرياضات المختلفة باليوم الرابع لدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

منافسات الأربعاء للاعبين المصريين ستشهد تنافس الثنائي محمد إبراهيم “كيشو” ومحمد متولي على ميداليتين برونزيتين في المصارعة الحرة، وكذلك الثنائي نائل نصار ومحمد زيادة في نهائي الفروسية.

ويرصد يلا كورة في السطور التالية، مواعيد منافسات اللاعبين المصريين على مدار يوم الأربعاء -بتوقيت القاهرة-.

الساعة 2:05ص: إيهاب عبد الرحمن – تصفيات رمي الرمح المجموعة الأولى (رجال).

الساعة 2:37ص: مؤمن مهران – تصفيات سباق القوارب 200م التصفية الثانية (رجال).

الساعة 4:01ص: سما أحمد – تصفيات سباق القوارب 500م التصفية الرابعة (سيدات).

الساعة 8:00ص: مها جودة – تصفيات الغطس 10م (سيدات).

الساعة 12:00م: نائل نصار ومحمد زيادة – نهائي الفروسية.

الساعة 12:38: محمد إبراهيم “كيشو” ضد الفائز من فريدريك بيرهوس “الدنمارك” وأرتيم سوركوف “روسيا” – برونزية المصارعة الرومانية وزن 67 كجم.

الساعة 12:52م: محمد متولي ضد الفائز من أتابيك أزيسبيكوف “قرغيزستان” ودينيس كودلا “ألمانيا” – برونزية المصارعة الرومانية وزن 87 كجم.