تراند الفن: محمد العريف يشارك في الفيلم السينمائي “200 جنيه”

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 09:09 مساءً - أدمن 41 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 13 زيارة
يشارك الفنان الشاب محمد العريف، في فيلم “200 جنيه” المقرر عرضه يوم 18 من أغسطس المقبل.
الفيلم تدور أحداثه حول ورقة نقدية بقيمة 200 جنيه، حيث يرصد رحلتها بمجرد إصدارها، وانتقالها من شخص لآخر، ومدى تأثيرها على حياتهم.
العمل يضم عدد كبير من نجوم الصف الأول، أبرزهم: نبللي كريم، محمد فراج، كما يشهد عودة بعضهم بعد غياب طويل، على رأسهم إسعاد يونس، هاني رمزي، وأحمد رزق، تأليف أحمد عبد الله، إخراج محمد أمين.
يشار إلى أن محمد العريف شارك في دراما رمضان الماضي في مسلسل “موسى” الذي جسد بطولته الفنان محمد رمضان، وهو من إخراج محمد سلامة، وتأليف ناصر عبد الرحمن.
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