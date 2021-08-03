تراند الفن: هشام هلال يكشف تفاصيل فيلمه الجديد “مربع برمودا”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 09:09 مساءً - كتبت- منى الموجي:

انطلق اليوم الثلاثاء، تصوير أولى مشاهد فيلم “مربع برمودا”، في إحدى فيلات منطقة شبرامنت.

وأوضح مؤلف العمل هشام هلال في بيان صحفي، أنه فيلم أكشن كوميدي، يقوم فيه بتقديم مفارقات كوميدية عن ظاهرة المثلث الشهير برمودا، والذي يعرف أنه من أخطر بقاع العالم، موضحاً أن الاسم هنا هو مجرد اسم ساخر لفكرة الخطر الكوميدي، موضحاً أنه يريد إخراج الكوميديا من خلال تلاقي أشخاص مختلفين.

وتدور أحداث الفيلم كما يضيف هشام حول ظاهرة نفسية تصيب بطلي العمل مصطفى خاطر وعمرو عبدالجليل، ومعهم هنا شيحة وشيرين رضا وتتوالى الأحداث.

وأوضح هشام أن الفيلم يضم أيضاً نجوماً، مثل الفنان محمد جمعة والإعلامية والفنانة نهى رأفت والوجه الجديد يوسف الفنجري.

وعن تعاونه مع المخرج طارق رفعت، أكد هشام أنه كان يعرفه من قبل وعندما رشحه له المنتج عاطف كامل، لم يتردد وأخبره أنه مخرج متميز.

وعن أبطال العمل واختيارهم، قال هشام إنه منذ كتابته للعمل كان يجد النجم عمرو عبدالجليل في الدور الذي تم ترشيحه له وبالفعل وافق عبدالجليل ورحبت جهة الإنتاج وتم ترشيح بقية النجوم.

وعن المرحلة التي وصل لها فيلمه “كازبلانكا2″، قال هشام إنه انتهى من كتابته بالفعل وعقد جلسات عمل كثيرة هو والمخرج بيتر ميمي، ولكن لم يتم تحديد موعد البدء فيه حتى الآن وسيشارك فيه النجوم أمير كرارة وعمرو عبدالجليل ومعهم الفنات أحمد فهمي كبطل من الأبطال الأساسيين وليس ضيف شرف كما ظهر في الجزء الأول ومثله الفنانة نيللي كريم.

وأوضح هشام أنه يواصل حالياً تصوير مسلسله الجديد “المماليك”، والذي ينتمي لنوعية البطولة الجماعية ونوعية أعمال الـ 60 حلقة، ويشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد ورانيا يوسف.

مسلسل “المماليك”، يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، ومنهم رامي وحيد، محمد لطفي، فيدرا، رامي غيط، محمد سليمان، نانسي صلاح، حنان سليمان، وعفاف رشاد، وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوي.