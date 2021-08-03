تراند الفن: خدمة عملاء مياه القاهرة تحصل على شهادة الأيزو

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 09:09 مساءً - كتب- محمد عبدالناصر:

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ضرورة الاهتمام بتطوير إدارات خدمة العملاء والتي تتعامل مباشرة مع المواطنين، في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكرم المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قطاع الإعلام وخدمة العملاء برئاسة هشام حسن بالشركة عقب تجديد اعتماد مواصفة الأيزو بالقطاع 9001-2015 في مجالات العلاقات العامة وخدمة العملاء-الخط الساخن 125.

وأكد “الشيمي”، أن الاهتمام بالمواطن وتقديم أفضل خدمة له تبدأ من قطاع الإعلام والعلاقات العامة وخدمة العملاء باعتبارهم أول من يلتقي المواطن الباحث عن الخدمة أو تقديم الدعم له في بحث الشكوى الخاصة به والتواصل معه حتى التأكد من حل الشكوى مشيرًا إلى أن حصول القطاع على شهادة الأيزو يعتبر وثيقة نجاح أخرى تضاف لإنجازات الشركة.

وأشاد فريق عمل الشركة المانحة بأداء منظومة عمل قطاع الإعلام وخدمة العملاء وأكد مسئولي الشركة أنهم لم يواجهوا أي صعوبات في التأهيل نظرًا لأن القطاع يعتمد في تنفيذ جميع المهام والإجراءات نماذج معتمدة لتوثيق جميع الإجراءات والأنشطة.

كما سلمت الشركة المؤهِلة المهندس مصطفى الشيمى وقطاع خدمة العملاء دروع التميز تقديرًا للمجهودات التي تحققت في هذا القطاع.