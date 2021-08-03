تراند الفن: الرئيس التونسي ينهي تكليف نجم الدين الأكحل بمهام سفير فوق العادة في واشنطن

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏14 دقيقة مضت عرب وعالم 11 زيارة

وكالات أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمرًا رئاسيًا الثلاثاء يقضي بإنهاء تكليف نجم الدين الأكحل بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بواشنطن. ومن المتوقع أن يعلن الرئيس التونسي اسم رئيس الوزراء في وقت لاحق اليوم الثلاثاء ليتولى مهامه خلفًا لهشام المشيشي المقال منذ يوم 25 يوليو الماضي ضمن أخرى من التدابير الاستثنائية عقب احتجاجات شعبية في الشوارع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.