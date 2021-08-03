تراند الفن: “قدموا أداء رجوليًا”.. اللجنة الأولمبية عن فوز منتخب اليد على ألمانيا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 09:09 مساءً - أدمن 37 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 12 زيارة
كتب- محمد أبوالمجد:
قال المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأوليمبية المصرية، إن المنتخب الوطني لكرة اليد قدم أداءً رجوليًا في مباراته أمام المنتخب الألماني في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين لعبوا بروح عالية جدًا، والتوفيق كان من نصيب المنتخب المصري.
وأضاف “العريان” في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة” مساء الثلاثاء: “محدش قصر في المنتخب سواء لاعبين أو المدرب والجهاز الفني بالكامل، كل منهم يبذل أقصى جهد، ودي النتيجة الطبيعية لمجهود المنتخب”، موضحًا أنه منذ بداية أولمبياد طوكيو والمنتخب المصري مركز ويلعب بشكل أفضل.
وتابع: الجميع كان متوقعًا الفوز على ألمانيا بارتياحية وبفارق كبير، وهو ما يعطي اللاعبين ثقة كبيرة في مباراتهم القادمة أمام فرنسا في نصف نهائي أولمبياد طوكيو.
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