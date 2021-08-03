تراند الفن: خروج 3 سفن عن السيطرة بـ«خليج عمان».. هذا ما حدث

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 07:10 مساءً - أعلنت وسائل إعلام عربية وأجنبية عن خروج 3 سفن في خليج عمان عن السيطرة بعد أنباء عن حادث غير معروف.

وذكرت “العربية” في خبر عاجل نقلاً عن الإعلام البريطاني أن مسلحين صعدوا على متن السفينة “أسفلت برينسس” في خليج عمان واختطفوها.

بينما قالت صحيفة التايمز، إن الحرس الثوري وراء اختطاف سفن في خليج عمان على الأرجح”.

بينما ذكرت قناة “الشرق” السعودية نقلا عن مواقع مراقبة الطائرات إن طائرة تابعة لسلاح الجو العُماني تتجه إلى منطقة الحادث في خليج عُمان.

وقالت إدارة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا(UKMTO)، اليوم الثلاثاء، إنها على علم بوقوع “حادثة” ليست قرصنة قبالة ساحل الفجيرة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونصح إشعار التحذير، بناءً على مصدر ثالث، السفن في المنطقة بتوخي الحذر الشديد.

في سياق متصل، أوضحت موقع خرائط عالمي أن ناقلة النفط “جولدن بريليانت” التي ترفع علم سنغافورة تواجه ظرفا غير اعتيادي في خليج عُمان، بينما أعلنت مواقع مراقبة حركة الملاحة أن العديد من السفن التي ترفع علم بريطانيا غيَّرت مسارها في خليج عُمان.

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