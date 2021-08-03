تراند الفن: مدرب منتخب مصر لكرة اليد: تأهلنا لنصف النهائي تاريخي.. وهنداوي: الحلم أصبح حقيقة

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 07:10 مساءً - أدمن 7 دقائق مضت رياضة عربية وعالمية 7 زيارة
القاهرة ـ مصراوي:
أبدى المدير الفني الإسباني للمنتخب الوطني لكرة اليد، روبيرتو جارسيا باروندو، سعادته بأداء فريقه وتأهله لدور نصف نهائي بالنسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية ـ طوكيو 2020 ـ .
وكان المنتخب الوطني قد نجح في التأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو، بعد الفوز الكبير أمام ألمانيا بنتيجة 31-26.
وقال باروندو، في تصريحات صحفية له، عقب المباراة:””لا أعرف ماذا أقول سعداء للغاية بالأداء وبالوصول إلى الدور قبل النهائي، أبارك لفريقي هذا التأهل التاريخي، وأيضًا لمصر كبلد ومشجعين”
ومن جانبه قال حارس مرمى المنتخب، كريم هنداي، في تصريحات صحفية له:”حلم منتخبنا أصبح حقيقة، حققنا إنجازًا للفريق بالتأهل لقبل نهائي الأولمبياد”.
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