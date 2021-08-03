تراند الفن: “طيارة” تطلق أغنية جديدة لأحمد الروبي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 07:10 مساءً - كتبت- منى الموجي:

انتهى الفنان أحمد الروبي من تسجيل أغنية جديدة له من إنتاج شركة طيارة بعنوان “سقف الحلاوة”، وهي من كلماته وتلحينه وتوزيع علي فتح الله.

ومن المقرر أن يتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وتخرجه المخرجة منة ديابي، وتلعب بطولة الكليب الفنانة الشابة هبة الدسوقي، التي عملت في بدايتها كموديل في نيويورك قبل أن تتجه للتمثيل مؤخراً في مصر من خلال مسلسل “ما وراء الطبيعة” وإحدى حكايات مسلسل “إلا أنا”.

وتعتبر هذه الأغنية إنطلاقة جديدة للمطرب الشاب أحمد الروبي ومقدمة لمجموعة من الاغاني الجديدة له.

وكان أحمد الروبي قدم من قبل مجموعة من الأغاني الناجحة مثل “سقفة” والتي قدمتها شركة طيارة في مهرجان الجونة منذ عامين وحققت نجاحا كبيرا وملايين المشاهدات، بالإضافة إلى أغنية “سنة بنودعها” و”رقص لي السنة”.

شركة طيارة أسسها كل من الفنانة هند صبري، محمد البسيوني، رامز يوسف وأحمد الشريف.