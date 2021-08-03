تراند الفن: شكري يؤكد ثقة مصر في قدرة القيادة التونسية على تجاوز الظروف الحالية (فيديو)

مصر – (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال لقائه اليوم مع الرئيس التونسي قيس سعيد، ثقة مصر في قدرة القيادة التونسية على تجاوز الظروف الدقيقة الحالية، وفيما تتخذه من إجراءات تُمكن مؤسسات الدولة من الاستجابة الناجزة لمختلف التحديات الاقتصادية والسياسية والصحية.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ.

وقال إن وزير الخارجية سامح شكري قد توجه صباح اليوم، الثلاثاء إلى الجمهورية التونسية، حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية.

وأضاف أن الوزير شكري، نقل خلال لقائه مع الرئيس قيس سعيد، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس التونسي، مُعربًا عن تضامن مصر ودعمها لفخامته في جهوده الرامية للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب التونسي الشقيق في الاستقرار والنماء، على نحو يصون مؤسسات الدولة الوطنية، ويحفظ مقدرات شعبها وإرادته الحرة.