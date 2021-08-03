تراند الفن: تقرير.. 8 ملامح من تأهل مصر التاريخي إلى المربع الذهبي ليد الأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 07:10 مساءً - كتب- محمد علام

منذ أن شاركت في الأولمبياد للمرة الأولى في نسخة برشلونة 1992، تحلم كرة اليد المصرية باقتحام المربع الذهبي للدورات الأولمبية والتواجد بين الأربعة الكبار.

وكما نجحت مصر في التواجد في المربع الذهبي لمونديال كرة اليد في فرنسا 2001، عاد الفراعنة من جديد ليكتبوا تاريخا جديدا لهم ويتأهلوا إلى نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وجاء تأهل منتخب مصر لنصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، بعد عرض قوي ورائع وسيطرة ميدانية للفراعنة على مواجهة ألمانيا منذ بدايتها وحتى النهاية، ليفوز المنتخب المصري بنتيجة 31-26.

منتخب مصر أصبح أول فريق عربي وإفريقي ينجح في التواجد في نصف النهائي الأولمبي، منذ إنطلاق مسابقة كرة اليد في نسخة برلين 1936 وحتى الأن.

كما أصبح ثاني فريق من خارج أوروبا يتأهل إلى نصف النهائي، بعد كوريا الجنوبية التي تأهلت للمربع الذهبي بفضل إحتلالها للمركز الأول في المجموعة الثانية عند إقامة البطولة على أرضها في مدينة سيول 1988، وكان النظام أنذاك ينص على تأهل متصدر ووصيف المجموعتين إلى قبل النهائي مباشرةً.

انتظر منتخب مصر 28 عاما من أجل التأهل للمربع الذهبي للأولمبياد، منذ مشاركته الأولى في برشلونة 1992.

وبالتأهل إلى المربع الذهبي، أصبح أفضل إنجاز تحققه مصر منذ مشاركاتها في الأولمبياد، حيث كان أفضل مركز وصل إليه المنتخب المصري هو المركز السادس في أولمبياد أتالانتا 1996.

ولأول مرة تنجح مصر في تحقيق 5 انتصارات في نسخة واحدة في الأولمبياد، حيث حققت 4 إنتصارات في دور المجموعات، ثم الفوز الخامس على حساب ألمانيا في دور الثمانية، وخسارة واحدة أمام الدنمارك بدور المجموعات، وكان أقصى عدد إنتصارات وصلت إليه مصر كان 4 إنتصارات منها 3 إنتصارات بمرحلة المجموعات وفوز في تحديد المركز السابع بأولمبياد سيدني 2000.

حققت مصر رقم جديد في مسيرتها حيث تغلبت على 3 منتخبات أوروبية في أولمبياد طوكيو 2020، وهو رقم لأول مرة يحققه المنتخب في دورة واحدة بالأولمبياد، حيث كان اقصى عدد إنتصارات على منتخبات أوروبية كان مباراتين وحدث ذلك أمام ألمانيا في دور المجموعات وسلوفينا في تحديد المركز السابع بأولمبياد سيدني 2000.

فوز منتخب مصر جاء ليكسر سلسلة إنتصارات المنتخب الألماني على الفراعنة في الأولمبياد، حيث حققت الماكينات 4 انتصارات متتالية، وكان أخر انتصار حققه المنتخب المصري في أولمبياد سيدني في دور المجموعات بنتيجة 22-21، ثم خسر بعد ذلك أمام نفس الفريق بنتيجة 18-24، في مرحلة تحديد المراكز من الـ5 إلى الـ8 خلال أولمبياد سيدني.

الانتصار الذي حققه منتخب مصر هو الثالث على ألمانيا في تاريخ مواجهات الفريقين معا، حيث فازت الماكينات في خمس مواجهات من قبل، كان أخرها في أولمبياد ريو دي جانيرو.