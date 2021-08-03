تراند الفن: هيئة التجارة البحرية البريطانية لا تستبعد وقوع “حادث خطف” لسفن في خليج عمان

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 07:10 مساءً - أدمن ‏42 دقيقة مضت عرب وعالم 14 زيارة

وكالات حذرت سفينتان في خليج عمان من أنهما فقدتا السيطرة على القيادة، حسبما ذكرت “سكاي نيوز” عربية. وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، أنه لا يمكن التعليق على الحوادث المبلغ عنها قبل أن تتوفر معلومات دقيقة. وأشارت الهيئة البريطانية، إلى أنها لا تستبعد وقوع “حادث خطف محتمل”، مضيفة أن عددًا من السفن في خليج عمان ليست في الأماكن التي تتداولها الأخبار حاليًا. وأكدت الهيئة أنها تحقق وتدقق في المعلومات المتداولة الآن.

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