تراند الفن: “أخفق في واجب الولاء”.. تقارير: فيفا يقرر إيقاف عيسى حياتو لمدة عام

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 07:10 مساءً - كتب- إبراهيم علي

قررت الغرفة القضائية بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إيقاف عيسى حياتو الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، لمدة عام، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 30 ألف فرانك، بعد أن أثبتت إخفاقه في واجب الولاء في سياق وظيفته كرئيس لكاف.

ووفقاً لصحيفة “أفريكا فوت”، فإن الغرفة القضائية بالفيفا، أثبتت أن عيسى حياتو، مذنب بخرق المادة 15 (واجب الولاء) من مدونة الفيفا للأخلاقيات.

وقالت الصحيفة، إن التحقيق كان حول تصرفات السيد حياتو كرئيس كاف، ولا سيما مشاركته في المفاوضات والانتهاء من مذكرة التفاهم والتوقيع عليها والعقد المتعلق بتسويق شركة لاجاردير للحقوق والإعلام والتسويق للمسابقات التي نظمتها كاف بين عامي 2014 و2017.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدائرة القضائية أثبتت على أساس المعلومات التي جمعتها غرفة التحقيق، أن السيد حياتو قد أخفق في واجب الولاء في سياق وظيفته كرئيس لكاف، من خلال التوقيع نيابة عن الاتحاد على عقد مخالف لمبادئ المنافسة مع لاجاردير، مما كان له تداعيات وخيمة على كاف، سواء من الناحية المالية (200 مليون جنيه) وصورته.

ونتيجة لذلك، وجدت الغرفة القضائية أن السيد حياتو مذنب لخرقه المادة 15 من الإصدار الأخير من مدونة أخلاقيات الفيفا.

وقررت الغرفة القضائية، تعليق عيسى حياتو لمدة عام عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم (الإدارية والرياضية وغيرها) على المستوى الوطني والدولي، وتوقيع غرامة قدرها 30 ألف فرنك سويسري.