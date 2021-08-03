تراند الفن: اتهامات لحاكم نيويورك بالتحرش الجنسي بالعديد من النساء

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 07:10 مساءً - أدمن 27 دقيقة مضت عرب وعالم 12 زيارة
نيويورك – (د ب ا)
قالت المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتسيا جيمس أن حاكم الولاية أندرو كومو تحرش جنسيًا بالعديد من النساء مما أدى إلى خلق “مناخ من الخوف” في مكتبه وخرق القوانين الاتحادية وقوانين الولاية.
وقالت جيمس إن كومو قام بـ “ملامسة غير مرغوب فيها” وتقبيل موظفات حكوميات حاليات وسابقات وكذلك نساء من خارج حكومة الولاية،حسبما ذكرت اليوم الثلاثاء وكالة بلومبرج للأنباء.
وتقوم المدعية العامة، وهى ديمقراطية بالتحقيق مع كومو ، وهو أيضًا ديمقراطي، منذ مارس بعد أن وجهت مسؤولة التنمية الاقتصادية السابقة ليندسي بويلان أول اتهامات ضده في شهر ديسمبر الماضي.
ونفي الحاكم كومو أخطر المزاعم أمام المحققين، بحسب بيان من مكتب المدعية العامة.
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