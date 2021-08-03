تراند الفن: إغلاق البنتاجون بعد إطلاق أعيرة نارية قرب محطة مترو

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 07:10 مساءً - أدمن ‏57 دقيقة مضت عرب وعالم 17 زيارة

وكالات أغلق مبنى وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاجون” الثلاثاء، بعد بعد إطلاق عدة أعيرة نارية قرب منصة قريبة من محطة مترو المنشأة. وذكرت “أسوشيتد برس” الأمريكية، أن شخصًا على الأقل لقي حتفة جراء إطلاق النار.

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