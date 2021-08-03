تراند الفن: تعرف على أسباب تكون الغازات وانتفاخات البطن وطرق التخلص منها

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 06:09 مساءً - الغازات هي جزء طبيعي من عملية الهضم التي تحدث داخل الجهاز الهضمي، ولكن عند زيادة الغازات قد يكون ذلك عرض نتيجة خلل بحركة الأمعاء أو أي مشكلة صحية أخرى.

نستعرض في التقرير التالي طريقة تكون غازات البطن وكيفية التخلص منها، وفقًا لـ:”Very well health” و”Health line”.

إذا قام الشخص بإخراج الغازات بشكل يزيد عن المعدل الطبيعي، قد يكون ذلك عرضاً طارئاً لمشكلة تحدث داخل الجهاز الهضمي، وبالرغم من ذلك قد يساعد تغيير العادات الغذائية في تقليل إطلاق الغازات.

كيف تحدث الغازات داخل الجهاز الهضمي؟

تحدث الغازات لدى الجميع بشكل طبيعي وقد تشير إلى صلاحية عمل الجهاز الهضمي، وقد تحدث عن طريق ما يلي:

ابتلاع الهواء

في الدورة العادية من اليوم نبتلع بعض الهواء يتم إطلاق هذا الهواء بشكل عام من خلال عملية التجشؤ، يمكن لهذا الهواء أيضًا أن يشق طريقه إلى الأمعاء الغليظة، حيث يتم إطلاقه عبر المستقيم على شكل انتفاخ.

هناك أشياء يمكن أن تجعل الشخص يبتلع هواءً أكثر من المعتاد، والتي تتمثل فيما يلي:

-الأكل أو الشرب بسرعة كبيرة.

– شرب المشروبات الغازية.

– مضغ العلكة.

– التدخين.

– مص الحلوى الصلبة.

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