تراند الفن: بالفيديو.. احتفال جنوني لمنتخب مصر لليد بعد التأهل التاريخي بالأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏36 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 11 زيارة

كتب- علي البهجي: احتفل لاعبو منتخب مصر لكرة اليد بعد التأهل التاريخي لنصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 التي تقام حاليا في اليابان. وحقق المنتخب المصري لكرة اليد فوزًا مستحقا على نظيره الألماني بعد الفوز في مباراة ربع النهائي بنتيجة 31-26،حيث ظل متقدما منذ بداية اللقاء وحتى نهايته. مصر سوف تلتقي مع فرنسا في قبل نهائي أولمبياد طوكيو يوم الخميس المقبل، بينما تجمع المباراة الثانية بين الدنمارك وأسبانيا.

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