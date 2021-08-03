تراند الفن: فيديو| مروة ناجي تروج لأحدث أغانيها “كيدهن عظيم”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏9 دقائق مضت أخبار الفن والفنانين 10 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: روجت المطربة مروة ناجي لأحدث أغانيها “كيدهن عظيم”. ونشرت “مروة” برومو دعائي للأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلقت :”قريبا، أغنية كيدهن عظيم”. ومن ناحية أخرى تشارك الفنانة مروة ناجي في “ألمظ وسي عبده” تأليف وأشعار د.مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة، تأليف موسيقى أحمد مصطفى، تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك ومابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، تنسيق مناظر سماح نبيل، تصميم دعاية مصطفى عوض، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان كريم محروس ونور السيد، إخراج مازن الغرباوي.



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