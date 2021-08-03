تراند الفن: ممثل الأغلبية بالبرلمان: مدينة (سايلو فودز) تعزز قدرات الدولة الإنتاجية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 06:09 مساءً - القاهرة – أ ش أ:

أكد المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، ممثل الأغلبية بمجلس النواب أن المدينة الصناعية الغذائية (سايلو فودز) التي افتتحها الرئيس السيسي اليوم /الثلاثاء/ بالسادات في محافظة المنوفية، صرح تنموي عملاق يعزز قدرات الدولة الإنتاجية، ويخلق مناطق حضارية واستثمارية جديدة تتسع لمخططات التنمية بالجمهورية الجديدة.

وقال “رشاد” -في تصريحات له اليوم الثلاثاء- إن المدينة ستسهم في تحسين الجودة ونمو الاستثمار، وزيادة التنافسية، وحجم الصادرات، وتوفير فرص عمل للشباب، لافتًا إلى أنها بمثابة وجهة جديدة نحو التعمير والبناء، وتخفيف الضغط عن العواصم الرئيسية مثل (القاهرة والإسكندرية).

وأشار إلى الدولة المصرية تستهدف خلق مدن حضارية مستدامة، جاهزة ومخططة بجميع الخدمات والمرافق؛ لتستوعب الزيادة السكانية، وتتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة القائمة على العدالة والتنمية والمساواة وحق الجميع في العيش بكرامة.

ولفت “رشاد” إلى رسائل الرئيس السيسي التي أطلقها خلال حفل الافتتاح وما تضمنته من رؤية ثاقبة ومنطلق جديد لمعالجة مجموعة من القضايا الشائكة التي تعاني منها مجتمعاتنا؛ وفي القلب منها (الصحة الإنجابية والنمو السكاني)، موضحا أن الرئيس السيسي يعيد بناء مصر بصورة أكثر حضارة وعراقة، ويدشن لمرحلة ذهبية لم تشهدها مصر عبر تاريخها الممتد، مشددًا على ضرورة رفع درجات الوعي وتكامل مؤسسات الدولة في تعظيم الاستفادة من أطروحات الرئيس ومبادراته العامة بشأن جميع القضايا.