تراند الفن: البرهان يؤكد حرص السودان على تطوير علاقته مع فرنسا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 06:09 مساءً - السودان – (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حرص السودان على تطوير علاقته وتعزيز التعاون والتنسيق مع فرنسا بما يحقق المصالح المشتركة دوليا وإقليميا.

ومنح البرهان السفيرة الفرنسية بالسودان إيمانويل بلاتمان، وسام النيلين من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عملها في السودان، وتقديرا لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعبرت السفيرة الفرنسية، في تصريح صحفي عقب لقائها مع رئيس مجلس السيادة، عن سعادتها بأن شهدت خلال فترة عملها انطلاق ثورة ديسمبر والتحول السياسي الكبير الذي أحدثته في السودان.

وقالت إن الشراكة بين المدنيين والعسكريين تعد نموذجا طيبا أدت إلى تحقيق العديد من الإنجازات رغم سوء الإدارة والدكتاتورية خلال فترة الحكم السابق، ونحن نرى أن السودان يسير في الاتجاه الصحيح.

وأشارت إلى أن إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتوقيع اتفاق جوبا للسلام، حققا له انفتاحا خارجيا كبيرا تجاه المجتمع الدولي والمؤسسات الاقتصادية الدولية بوجه خاص، إلا أنه مازالت هناك العديد من التحديات، مؤكدة أن فرنسا ستظل داعمة للسودان.

من جهة أخرى، منح رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، سفير جمهورية جيبوتي بالخرطوم أحمد علي بري، وسام النيلين من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان تقديرا لجهوده لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ونقل سفير جيبوتي إلى رئيس مجلس السيادة السوداني، تحيات رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلي، مؤكدا أزلية ومتانة العلاقات بين السودان وجيبوتي.