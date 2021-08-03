تراند الفن: وزيرة الصحة: التقزم مثل السمنة وأمراض القلب وسببه سوء التغذية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 06:09 مساءً - كتب- أحمد السعداوي:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مبادرة الرئيس السيسي مئة مليون صحة بدأت في العام الدراسي 2018-2019، ولم تتوقف المبادرة رغم فيروس كورونا؛ إذ بدأناها في الترم الأول.

وأضافت زايد، خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية “سايلو فودز”، وعدد من المشروعات، اليوم الثلاثاء، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يوجد أطفال عندهم أنيميا وسمنة بنسبة 4%، والتقزم بنسبة 0.5%، وهذا يترجم فيما بعد إلى مشكلات صحية لدى عشرات الملايين من الشباب ومعاناة صحية ونفسية.

وتابعت وزيرة الصحة: حسب مؤشرات المسح الذي أجريناه في 3 سنوات، تبين تحسن المؤشر على مدى 2020-2021، فلدينا 300 عيادة ربط بوزارة الصحة، وأعطينا الأطفال مكملات حديد وخلافه.

واستطردت زايد: التقزم ليس حالة من قصر القامة فقط؛ بل مثله مثل السمنة وأمراض القلب.

وأضافت وزيرة الصحة: الإغلاق بسبب كورونا وعدم الذهاب إلى المدارس أدى إلى عدم الحركة الكبير، وما لا يُحل هو مرض التقزم، وسببه سوء التغذية وقلة النشاط الرياضي.