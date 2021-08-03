تراند الفن: مع ارتفاع درجات الحرارة .. نصائح للوقاية من أضرار أشعة الشمس في فصل الصيف

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 06:09 مساءً - تشهد حالة الطقس في المملكة ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة تلامس الـ50 درجة مئوية، هذا الارتفاع في درجات الحرارة والتعرض لأشعة الشمس ، يستوجب الحرص والحفاظ على عدة إرشادات، في مقدمتها الإكثار من شرب الماء.

وتشير الدراسات العلمية إلى أن التعرض لأشعة الشمس مباشرة في فصل الصيف يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض ومنها:

· بقع على الجلد

· حروق

· هرم الجلد والتجاعيد

· الجفاف

· فرط إنتاج فيتامينDالذي يزيد الميل لتكوين الحصى في الكلى

· الساد (الماء الأبيض ) في العينين

· التسبب بإصابات قبل سرطانية

· سرطان الجلد – أكثر الأخطار خطورة.

الوقاية

الوقاية من أشعة الشمس مهمة طوال أيام السنة، إلا أن الضرر في الصيف يكون أكبر ، لا سيما الساعات ما بين ال – 9 صباحاً وال- 4 بعد الظهر هي الأكثر خطورة للتعرض إلى أشعة الشمس .

إرشادات للوقاية من أشعة الشمس في فصل الصيف

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