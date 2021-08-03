تراند الفن: بتعديلات.. أصالة ترتدي فستان خطوبة ابنتها شام

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 06:09 مساءً - أدمن 42 دقيقة مضت لايف ستايل 10 زيارة
كتبت نور جمال
ارتدت الفنانة أصالة فستان خطبة ابنتها شام مرة أخرى في آخر جلسة تصوير لها، بعد إضافة بعض التعديلات، وانتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأت المقارنات بينهما.
والفستان جاء باللون الأبيض مكون من قطعتين توب كات، وجيبة منفوشة، مصنوع بقماش مزيج من الدانتيل والشيفون.
وزينت الإطلالة بحلق، واعتمدت مكياجاً قوياً مناسب للفستان، وبقصة شعر (البوي كات) التي اعتمدتها في الأيام الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.