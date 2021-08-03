تراند الفن: بتعديلات.. أصالة ترتدي فستان خطوبة ابنتها شام

كتبت نور جمال

ارتدت الفنانة أصالة فستان خطبة ابنتها شام مرة أخرى في آخر جلسة تصوير لها، بعد إضافة بعض التعديلات، وانتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأت المقارنات بينهما.

والفستان جاء باللون الأبيض مكون من قطعتين توب كات، وجيبة منفوشة، مصنوع بقماش مزيج من الدانتيل والشيفون.

وزينت الإطلالة بحلق، واعتمدت مكياجاً قوياً مناسب للفستان، وبقصة شعر (البوي كات) التي اعتمدتها في الأيام الماضية.