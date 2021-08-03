تراند الفن: تعرف على موعد صدام منتحب اليد أمام فرنسا بنصف نهائي أولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 05:11 مساءً - كتب- محمد علام:

تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي أولمبياد طوكيو ضمن منافسات كرة اليد بعد فوز غالي وبأداء رائع أمام ألمانيا بنتيجة 31-26، في مباراة أحكم الفراعنة قبضتهم عليها منذ البداية وحتى نهايتها.

ليكمل الفراعنة المربع الذهبي لأولمبياد طوكيو لمنافسات كرة اليد، في إنجاز تاريخي لمصر خلال منافسات الأولمبياد، ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل لهذا الدور.

وسيلتقي منتخب مصر مع فرنسا في نصف نهائي أولمبياد طوكيو يوم الخميس المقبل 5 أغسطس في تمام العاشرة صباحا.

بينما تلتقي إسبانيا مع الدنمارك في المباراة الثانية لنصف النهائي يوم الخميس أيضا الساعة الـ2 ظهرا.

وسيلتقي الفائز من مباراتي مصر وفرنسا مع الفائز من إسبانيا والدنمارك في المباراة النهائية.

بينما يلعب الخاسر من المباراتين على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وستقام مباراة المركز الثالث في العاشرة صباح السبت المقبل 7 أغسطس، بينما تقام المباراة النهائية في الساعة الـ2 ظهر يوم السبت 7 أغسطس.