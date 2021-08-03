تراند الفن: “للنكبات غايات تنتهي إليها”.. رسالة جديدة من أحمد العوضي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 05:11 مساءً - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره ومتابعيه، قول مأثور للإمام علي بن أبي طالب عن ضرورة الصبر في أوقات النكبات.

وكتب العوضي، عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”: “للنكبات غايات تنتهي إليها، وَدَوَاؤها الصَبْر ُعليها، وترك الحيلة في إزالتها.. فإن الحيلة في إزالتها قبل انقضاء مدتها سبب لزيادتها.. الإمام علي بن أبي طالب”.

وتعاني الفنانة ياسمين عبد العزيز، زوجة الفنان أحمد العوضي، صحيا، منذ أعلن يوم 17 يوليو الماضي، عن خضوعها لعملية جراحية.

وكتب العوضي آنذاك عبر موقع “فيسبوك”: “الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها”.

وقال مصدر مقرب من الفنانة ياسمين عبدالعزيز لـ”مصرواي”، يوم الأحد 1 أغسطس، إن حالتها الصحية تحسنت بشكل كبير، نافيا خضوعها لعملية جراحية جديدة، مؤكدا أن حالتها الصحية استقرت منذ أيام تجاوزت مرحلة الخطر.