تراند الفن: تويوتا إيجيبت تتعاقد مع “إدراكي” لدعم التحول الرقمي في عملياتها بمصر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 05:11 مساءً - القاهرة – (مصراوي):

أعلنت مجموعة شركات تويوتا إيجيبت، الموزع الحصري لمنتجات تويوتا موتور كوربوريشن وأحد أكبر موزعي السيارات في مصر، الثلاثاء، عن شراكة تحول رقمي مع رائدة تكنولوجيا البرمجيات العالمية SAP ؛ من أجل الوصول إلى مستويات غير مسبوقة من رضاء العملاء.

وقال أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تويوتا إيجيبت إنه تزامنًا مع انفتاح سوق السيارات المصري على مصرعيه بعد الانحسار النسبي لجائحة الكورونا، يتوقع العملاء أن تقوم شركات السيارات بدمج عمليات المبيعات وخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار بشكل متكامل.

ووفقًا لتقارير إخبارية حديثة منسوبة إلى مجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، فقد سجلت مصر نموًا بنسبة 32٪ في مبيعات سيارات الركاب لتصل إلى 168 ألفًا في العام 2020، بزيادة قدرها 32 % عن 127 ألف سيارة في العام 2019.

وأضاف منصف أن تويوتا إيجيبت تفتخر بامتلاكها أكثر من 10 صالات عرض ومراكز خدمة، وتضم قوة عمالية تتخطى الـ850 موظفًا، وبما أنه من المعروف عن تويوتا العالمية أنها تدعم الابتكار في جميع نواحي صناعة السيارات، فإن مجموعه شركات تويوتا إيجيبت قد تعاقدت مع “إدراكي”، الشريك المحلي لشركة SAP ، لتفعيل استراتيجية التحول الرقمي على مستوى المجموعة.

وبفضل خطة التحول الرقمي، ستتمكن تويوتا إيجيبت من الحصول على تحليلات البيانات في الوقت الفعلي، مما سيعزز ويسهل تجارب العملاء والموظفين. ذلك بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الرقمية واستبدال العمليات اليدوية وخلق أدوات اتصال فعالة بين الإدارات؛ وهو الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على تزويد عملائنا في مصر بخدمات من الدرجة الأولى وتحقيق أعلى مستويات رضاء العملاء.

من جانبها قالت هدى منصور، المدير العام لشركتي SAP Egypt و New Frontiers، إن تويوتا إيجيبت تعد من بين أولى شركات السيارات في جميع أنحاء العالم التي تتبنى نظام تخطيط موارد المؤسسة SAP S4 / HANA المخصص لصناعة السيارات والذي يعمل بأسلوب الوقت الفعلي.

وأضافت منصور أنه في خضم صناعة السيارات شديدة التنافسية، أثبتت تويوتا إيجيبت كيف يمكن للتحول الرقمي أن يحقق نقلة نوعية للمؤسسة فتصبح أكثر ذكاءًا في عملياتها، فضلًا عن ترشيد التكاليف والوقت الخاص بشحن المركبات وقطع الغيار ، وصولًا إلى خدمات ما بعد البيع.

وأكدت أن SAP تقدم أفضل الخبرات وتشارك بالممارسات العالمية لتفعيل أنظمة أعمال تويوتا إيجيبت الرقمية الجديدة، وخاصة في قطاع التجارة الإلكترونية.

وتأتي حزمة الحلول التكنولوجية تلك مزودة بخصائص لمبيعات وخدمات السيارات؛ والتي اشتركت في ابتكارها الشركة السويسرية Proaxia لحلول السيارات.

وبناءًا على ذلك، ستقوم تويوتا إيجيبت بتفعيل حزمة حلول SAP Customer Experience من أجل ضمان تجارب عملاء سلسة ومفصلة عبر قنواتها المختلفة.