تراند الفن: مصدر لمصراوي: موسيماني يقرر استبعاد الشناوي من مباراة دجلة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 05:10 مساءً - كتب- محرر مصراوي:

قال مصدر في الجهاز الفني للنادي الأهلي، إن المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني قرر منح الحارس الدولي محمد الشناوي راحة من المباراة المقبلة أمام وداي دجلة والمقرر لها يوم الأربعاء ضمن مؤجلات دوري We المصري.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن موسيماني قرر منح الشناوي راحة من مباراة وادي دجلة خاصة وأن اللاعب يُعاني من الإجهاد.

وأكمل المصدر أن الشناوي يُعاني أيضا من ألم على مستوى الركبة وهو ما جعل المدرب يقرر عدم المخاطرة به في المواجهة على أن يكون حاضر في المباراة المقبلة أمام أسوان.

وشهدت الفترة الماضية مشاركة محمد الشناوي رفقة المنتخب الأولمبي بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 والتي شهدت تألق الحارس الذي قاد رفقة باقي زملائه مصر لربع النهائي قبل الخروج أمام المنتخب البرازيلي في المباراة التي انتهت بهدف دون رد يوم السبت الماضي.