تراند الفن: وزير قطاع الأعمال لمصراوي: الاتفاق على تعويضات عمال الحديد والصلب قريباً

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 05:10 مساءً - كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إنه سيتم الاتفاق على تعويضات عمال شركة الحديد والصلب قريبا.

وأوضح الوزير، أن المفاوضات مستمرة مع وزارة القوى العاملة، وممثلي النقابة العامة واتحاد العمال، ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي، لكنه توقع أن يتم التوصل لاتفاق خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية، لمصراوي، إن آخر جلسة للمفاوضات كانت الأحد الماضي، بحضور الوزارة والقوى العاملة، وتم مناقشة عدد من البنود، لكنه لم يتم التوصل لاتفاق نهائي.

وأوضح الفقي، وهو عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية، أن المفاوضات مستمرة، وهناك اجتماع الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن المفاوضات تسعى للوصول إلى قيمة مرضية للتعويضات.

وتدور المفاوضات، حول قيمة التعويضات التي عرضتها الوزارة والتي تتراوح بين 225 و 450 ألف جنيه للعامل، فيما طلبت النقابة تعويضات تتراوح بين 400 إلى 700 ألف جنيه للعامل، قبل أن تقترح تخفيضها إلى 300 ألف جنيه حد أدنى للعامل.